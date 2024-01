© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 8 gennaio, alle ore 15:30, il Comitato permanente sulla politica estera per l'Indo-pacifico, istituito presso la commissione Esteri della Camera, svolge l'audizione di esponenti del Dipartimento di Stato e del National security council degli Stati Uniti d'America. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)