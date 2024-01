Governo: Baldino (M5s), Meloni palleggia con la questione morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha dato "conferma che nel suo partito non ci si cura né della questione morale né della Costituzione che impone di rispettare i principi di disciplina e onore quando si ricoprono incarichi pubblici". Lo ha detto la deputata e vicepresidente del gruppo M5s alla Camera, Vittoria Baldino. "Del resto, le cifre essenziali del governo e del partito che guida sono la tracotanza propria di chi è sbronzo di potere e l'impunità morale. E come spesso fanno quelli che della morale se ne infischiano, si nasconde dietro l'attesa delle sentenze definitive, ignorando che - ha aggiunto - in un Paese normale ministri e sottosegretari che abusano della loro posizione per fermare i treni, che utilizzano informazioni riservate per scopi politici, che non pagano i dipendenti della propria azienda, mentono sulla propria situazione giudiziaria e sono sotto indagine per truffa ai danni dello Stato, si sarebbero già dimessi. Come al solito Meloni ha preferito affidarsi al così fan tutti, buttando la palla in tribuna, ma nel caso del M5s è cascata male per la rettitudine morale che ci ha sempre contraddistinto, a differenza del suo partito e di quello che dopo solo un anno di carica il suo governo sta dimostrando", ha concluso Baldino.(Rin)