Parlamento: 8 e 12 gennaio audizioni associazioni su femminicidio

- Lunedì 8 gennaio, presso l'aula del IV piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge le seguenti audizioni: ore 14, associazione "Amleta Aps", in videoconferenza; ore 14:20, associazione "Artemisia Aps", in videoconferenza; ore 14:40, associazione "Relive-Relazioni libere dalle Violenze"; ore 15, associazione "Vìola Dauna-Odv"; ore 15:20, cooperativa sociale "BeFree". Venerdì 12 gennaio le ulteriori audizioni: ore 9, associazione "Senza Veli Sulla Lingua Aps"; ore 9:20, associazione "Questacittà Odv-Centro Antiviolenza "Spazio Donna"; ore 9:40, Vittoria Doretti, direttrice Area Dipartimentale Azienda Usl Toscana Sudest e responsabile Rete regionale Codice rosa; ore 10, associazione "Differenza Donna Aps", in videoconferenza; ore 10:20, associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", in videoconferenza. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)