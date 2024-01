Trasporti: M5s Roma, bene appalto tramvia Togliatti, nostro progetto continua a dare frutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molto positiva la notizia dell'aggiudicazione dell'appalto integrato della tramvia Togliatti. Questa infrastruttura, portata avanti dalla Giunta Raggi con la progettazione e ottenendo i necessari fondi dal Ministero delle infrastrutture, compie così un altro importantissimo passo in avanti verso la sua realizzazione". Lo dichiara in una nota l'ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5s, Virginia Raggi, e la capogruppo M5s in Campidoglio Linda Meleo. "Abbiamo voluto con forza questo tram perché il suo tracciato consentirà ai cittadini del quadrante est di raggiungere non solo tutte e tre le linee metro, ma anche la ferrovia linea FL2 - continua la nota del M5s -. Tutto parte del nostro Piano urbano della mobilità sostenibile adottato nel 2018 e confermato nel 2022, che ha lasciato concretamente a Gualtieri un piano strutturato di lungo termine, con oltre 700 milioni per nuove tranvie (come anche la Tiburtina, la Termini-Tor Vergata o la Termini-Vaticano-Aurelio) e più di 200 milioni per le funivie. La tramvia Togliatti è dunque un esempio eccellente della 'cura del ferro' lanciata dalla nostra amministrazione, che continua a dare frutti a distanza di anni", conclude il M5s.(Com)