Gaza: Usa, in media arrivano 200 camion di aiuti al giorno, non è abbastanza

- La consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza continua ad avere alcuni problemi di carattere logistico, nonostante l’apertura dei valichi di Rafah e Kerem Shalom. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Attualmente, in media stanno arrivando a Gaza 200 camion di aiuti al giorno: si tratta di un incremento rispetto ai numeri registrati prima e dopo la pausa umanitaria dello scorso anno, anche se non è abbastanza”, ha detto. (Was)