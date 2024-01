Piemonte 2024: Grimaldi (Avs), centrodestra ci vuole divisi, non facciamo il loro gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avversari vogliono vederci divisi. Non facciamo il loro gioco, il Piemonte merita di più. Lo ha affermato il deputato di Alleanza, Verdi e Sinistra Marco Grimaldi. "Cirio ha affamato Torino a partire dal welfare, reso la sanità Piemontese sempre più preda delle mire dei privati, messo 0 risorse su trasporto pubblico e sulla transizione ecologica e il lavoro. Fratelli d’Italia e soci non vedono l’ora di vederci divisi per festeggiare la vittoria a tavolino e iniziare a spartirsi posti in Giunta. Come ho detto dal palco di Proxima: dobbiamo batterli per il bene di Torino e del Piemonte. Chi non capisce questo è in malafede o davvero non si merita di guidare le opposizioni in Piemonte, così come nel Paese. Abbiamo fretta di essere più forti, non di dare ulteriori pretesti perché questa coalizione non si allarghi. Il Piemonte merita di più", ha concluso. (Rpi)