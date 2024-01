Milano: Meghnagi (comunità ebraica), da Meloni posizione lucida e precisa su antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione sull'antisemitismo fatta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di oggi "è importantissima, individua in maniera lucida e precisa il problema dell’antisemitismo presente oggi non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, ne comprende le cause e ne suggerisce la necessaria terapia sociale". Lo afferma in una nota il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, commentando la risposta venuta dalla premier rispondendo a una domanda di Ariela Piattelli, direttrice di Shalom. "Anche a nome della Comunità ebraica di Milano che presiedo - prosegue Meghnagi - voglio ringraziare la Presidente Meloni per questa sua analisi e per il suo impegno su questo tema. In questo momento molto difficile gli ebrei italiani si sentono oggi più compresi e soprattutto più sicuri. Perché è vero che le nostre istituzioni, le scuole, le sinagoghe, le comunità sono quotidianamente tutelate dalle forze dell’ordine, che voglio anche ringraziare qui di nuovo, ma è altrettanto importante che il vertice politico del Paese comprenda la gravità del problema, l'assurdità di un antisemitismo che cresce dopo una strage terroristica inaudita di cui è stato vittima Israele". "Ed è indispensabile - conclude Meghnagi - che vi sia un impegno culturale e politico per contrastarlo. Ringraziamo Giorgia Meloni e chiediamo a tutte le forze politiche di condividere questo impegno, perché la lotta all’antisemitismo dev’essere un tema condiviso da tutti". (Com)