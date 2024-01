Yemen: Usa, tregua regge ma rischi da attacchi Houthi nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per un cessate il fuoco in Yemen rappresenta un risultato diplomatico importante, e per il momento continua a reggere. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Tuttavia, sicuramente gli attacchi delle milizie Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso hanno un impatto negativo sulla stabilità del Paese e della regione”, ha detto. (Was)