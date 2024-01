© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento a notizie stampa inerenti un presunto fenomeno di slopping che si sarebbe verificato nella mattinata di ieri nello stabilimento di Taranto, Acciaierie d'Italia informa che l'evento non risulta riconducibile a slopping. Lo comunica Acciaierie in una nota. (Com)