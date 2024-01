Aosta: Cappato ricoverato per ischemia scrive sui social, roba seria ma non grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco dove ho passato il capodanno: al pronto soccorso dell’ospedale U. Parini di Aosta". Lo scrive su X (ex Twitter) il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, che spiega come sia stato dimesso oggi "dopo essere stato ricoverato 'in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico'. Roba seria, ma non grave" scrive Cappato che aggiunge: "Con una piccola operazione al cuore, che farò tra qualche settimana, tornerò come nuovo. Ringrazio tutto il personale per la competenza e l’umanità dimostrata, che mi hanno permesso di trascorrere con la migliore serenità possibile questi 4 gg all’ospedale Parini di Aosta. Un abbraccio grande! Ps: Sono ammesse anche battute sulla Svizzera, a patto di non credersi originali" conclude. (Rin)