Usa: Casa Bianca dopo sparatoria in Iowa, Congresso agisca per impedire queste tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato sulla sparatoria avvenuta questa mattina in una scuola superiore in Iowa. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Siamo solo al quarto giorno del nuovo anno, e ci troviamo già a fare i conti con un ennesimo atto insensato di violenza armata all’interno di una scuola: dobbiamo fare qualcosa, perché tragedie come questa non possono continuare a verificarsi”, ha detto, aggiungendo che “la domanda che tutti noi dobbiamo porci è quando finirà: il Congresso deve agire”. (Was)