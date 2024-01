Ucraina: Casa Bianca, Corea del Nord ha inviato missili balistici alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha inviato missili balistici con i relativi lanciatori alla Russia, che li ha utilizzati nel quadro della guerra in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “In base alle nuove informazioni in nostro possesso, possiamo confermare che la Corea del Nord ha inviato missili balistici e lanciatori alla Russia, che li ha già utilizzati diverse volte: ci aspettiamo che continuino a farlo per colpire le infrastrutture e i civili in Ucraina”, ha detto, aggiungendo che si tratta di una “preoccupante escalation del sostegno nordcoreano alla Russia, con implicazioni significative per la sicurezza della penisola coreana e della regione indopacifica”. (Was)