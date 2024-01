Ucraina: Casa Bianca, Russia intende acquistare sistemi missilistici dall’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende acquistare missili balistici a corto raggio dall’Iran, e le trattative stanno andando avanti “attivamente”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Al momento non riteniamo che le autorità di Teheran abbiano inviato sistemi missilistici alla Russia, ma le trattative stanno andando avanti ed è motivo di preoccupazione”, ha detto. (Was)