Governo: Barelli (FI), da Meloni obiettivi e idee chiare, avanti a testa alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo apprezzamento e condivisione per le parole arrivate oggi, in conferenza stampa, dal premier Giorgia Meloni sull'azione di governo", afferma il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. "Il nostro esecutivo segue una rotta precisa, che ha consentito - seppur in una congiuntura storica complessa - di dare sostegno concreto alle fasce più deboli e di rafforzare i comparti strategici del nostro Paese. Forza Italia è convintamente parte di questo governo per realizzare assieme agli alleati le riforme contenute nel programma elettorale di centrodestra. Andiamo avanti a testa alta, facendo valere le nostre posizioni in Europa e nel mondo, onorando appieno il mandato ricevuto dagli elettori. Obiettivi e idee chiare per dare agli italiani le risposte che attendono", conclude.(Rin)