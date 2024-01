Grecia-Bulgaria: Mitsotakis a colloquio con Denkov, focus su interconnettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia e la Bulgaria hanno concordato di rafforzare e accelerare la loro cooperazione nell'interconnettività, in particolare nel settore dell'energia e dei trasporti, sulla base del corridoio verticale sud-nord per il gas naturale. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, in riferimento all’incontro che si è tenuto oggi ad Atene tra il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e l’omologo bulgaro Nikolaj Denkov. Durante il colloquio, il premier ellenico si è congratulato con la controparte per l’inclusione della Bulgaria nell’area Schengen attraverso le frontiere aeree e marittime, auspicando una piena adesione mediante le frontiere terrestri, “importanti per le relazioni bilaterali e commerciali”. Da parte sua, Denkov ha elogiato gli “eccellenti rapporti strategici” in vari ambiti, come quelli relativi ai trasporti, all’energia e all’industria della difesa. L’incontro tra i due capi di governo è stato seguito da un pranzo di lavoro tra le delegazioni dei due Paesi, durante il quale è stato fatto il punto dettagliato sulle relazioni bilaterali e sullo stato di avanzamento della collaborazione nei settori di interesse comune. (Gra)