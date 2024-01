Roma: a Termini più forze dell'ordine ma meno sicurezza, anziani preoccupati "interventi in ritardo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più forze dell'ordine ma meno sicurezza: gli anziani che abitano tra la stazione Termini e il Rione Esquilino sono tra i più preoccupati per l'aumento degli episodi di violenza e dei bivacchi nella zona. Ieri, in piazza dei Cinquecento, una donna ha riportato una grave frattura per via di un esagitato che l'ha colpita con un bastone alle gambe mentre aspettava l'autobus. Eppure, da quando i controlli nell'area sono stati rafforzati, il dispiegamento di agenti e militari non passa inosservato. I vigilanti sorvegliano l'ingresso di via Marsala, i militari controllano i corridoi della stazione. La polizia ferroviaria fa attenzione a turisti e pendolari. "Le forze di polizia ci sono, le vedo, ma evidentemente non fanno abbastanza o non possono intervenire prima che accada il peggio", racconta un'anziana donna che vive a poca distanza e stamattiva aspettava l'autobus in piazza dei Cinquecento. "Non mi sento al sicuro: no, e ancora no - ripete -. Soprattutto la sera, basta guardarsi intorno. Al di là degli agenti di polizia è pieno di bivacchi e nessuno interviene prima che sfocino in violenza". E le donne, quelle giovani, invece, si tengono ben al largo dallo scalo ferroviario: "Vivo a Roma ma cerco di evitare il più possibile la stazione Termini proprio perché so che non è una zona sicura, soprattutto la sera", afferma una giovane studentessa all'uscita della linea B della Metropolitana in Piazza dei Cinquecento. (segue) (Rer)