Roma: a Termini più forze dell'ordine ma meno sicurezza, anziani preoccupati "interventi in ritardo" (2)

- Poco distante una donna sulla trentina in attesa alle pensiline del bus le fa eco: "Ci sono orari in cui mi sento più sicura, altri molto meno. Le forze dell'ordine ci sono, non sempre però, e a volte nemmeno intervengono se c'è qualcuno che dà semplicemente fastidio". Per alcune attraversare la zona è una vera e propria fuga: "C'è sempre qualcuno che ti importuna, che ti lancia commenti se ti fermi qualche minuto o stai aspettando i mezzi, le forze dell'ordine ci sono ma non fanno niente, intervengono soltanto se c'è qualcosa di grave", ammette una quarantenne in attesa al molo dei taxi. Oltre ai controlli infatti "ci vorrebbe una seria riqualificazione e bisognerebbe offrire a chi vive in strada allo sbando una sistemazione in strutture adeguate", conclude una donna sulla sessantina a passeggio con la madre anziana sotto braccio. (segue) (Rer)