Roma: a Termini più forze dell'ordine ma meno sicurezza, anziani preoccupati "interventi in ritardo" (3)

- E anche secondo tanti appartenenti alle forze dell’ordine che si occupano, o si sono occupati, della sicurezza dell’area della stazione Termini, gli episodi di violenza che si verificano in piazza dei Cinquecento e nella zona della stazione Termini “hanno più a che fare con il disagio sociale che con fenomeni di criminalità”. I furti, gli scippi e le rapine, “anche se di piccole entità, possono essere contrastate con provvedimenti di deterrenza come l’aumento di carabinieri e poliziotti, o anche di videosorveglianza perché chi li commette è consapevole del fatto che potrebbe essere preso o individuato", spiega ad "Agenzia Nova" un investigatore che per anni ha lavorato in prossimità della stazione Termini e vuole rimanere nell'anonimato. Secondo l'investigatore un discorso diverso, invece, va fatto per una persona ubriaca, drogata o con problemi psicologici come probabilmente era il giovane senza fissa dimora che ieri mattina, con un bastone, ha rotto la tibia alla 50enne che aspettava l’autobus. "Non teme certamente che la telecamera lo inquadri, e neanche si può sperare che un agente o carabiniere gli stia costantemente dietro per impedirgli di compiere aggressioni insensate come quella che ha compiuto”, racconta l'esperto. (segue) (Rer)