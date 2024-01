Roma: a Termini più forze dell'ordine ma meno sicurezza, anziani preoccupati "interventi in ritardo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure a ogni fatto di cronaca che si verifica nell’area della stazione di Termini, si continua a promettere l’aumento di controlli e la maggiore presenza di forze dell’ordine. Così un altro investigatore, che accetta di parlare sotto anonimato, fa notare che gli stessi problemi ci sono non tanto all’interno ma in prossimità delle grandi stazioni italiane “nel raggio dei 300 metri circa – osserva – dove inspiegabilmente si concentrano i maggiori interventi a sostegno dei senza fissa dimora: dalle mense, alle visite mediche o ai punti di distribuzione di indumenti o altro. Tutti servizi legittimi e assolutamente condivisibili, ma che però favoriscono la presenza di un così alto numero di persone disagiate e a volte borderline in un luogo strategico”. Secondo gli investigatori, quindi, servirebbe una diversa organizzazione nel sostegno ai bisognosi che eviti il bivacco nelle aree delle grandi stazioni (Rer)