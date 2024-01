© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della sparatoria avvenuta poco fa in una scuola superiore nella città di Perry, in Iowa, sarebbe morto a causa di una ferita autoinflitta. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che potrebbe trattarsi di uno studente. Almeno altre tre persone sono rimaste ferite: due studenti e un dipendente della struttura. Uno di questi sarebbe in condizioni critiche. (Was)