Serbia: associazione sviluppo economico, penultimi in Europa per trattamento acque reflue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia viene trattato il 14,7 per cento delle acque reflue, mentre la media dei membri dell'Unione europea è dell'80,8 per cento. Come riporta l’agenzia di stampa “Beta”, lo ha riferito l'associazione Naled (Alleanza nazionale per lo sviluppo economico locale), secondo cui nel bilancio del ministero della Protezione dell'ambiente serbo per il 2023 sono stati stanziati fondi dieci volte maggiori per i sussidi volti all'acquisto di auto elettriche che per il trattamento delle acque reflue. "Nell'ambito dello studio è stata creata inoltre una mappa che mostra che in Serbia ci sono 54 impianti di trattamento delle acque reflue, di cui 12 non in funzione, e che l'età media di tutti gli impianti è di 22 anni", ha affermato il direttore di Naled, Slobodan Krstovic, secondo cui è prevista in futuro la costruzione di "140 nuove strutture". A tal proposito Krstovic ha tuttavia sottolineato che la costruzione degli impianti deve essere preceduta da quella della rete fognaria, alla quale è collegata solo il 67 per cento della popolazione serba. "Secondo una nostra valutazione è necessario investire 4,2 miliardi di euro nelle fognature e 1,3 miliardi di euro negli impianti di trattamento delle acque. Secondo le stime, ci sono circa tre milioni di fosse settiche. Una pulizia inadeguata e l'incuria possono lasciare conseguenze pericolose e durature per l'ambiente", ha affermato il direttore di Naled. In Europa, in confronto alla Serbia, solo Malta tratta una quantità minore di acque reflue. (Seb)