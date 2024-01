Trasporti: Trenitalia, biglietto digitale regionale introdotto per offrire maggiore flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a quanto annunciato oggi dal Codacons sull’obbligatorietà del check-in del nuovo biglietto digitale regionale, Trenitalia - oltre a ribadire la disponibilità già espressa ad incontrare le associazioni dei consumatori - sottolinea che il biglietto digitale regionale è nato per semplificare l’esperienza di viaggio, grazie al numero illimitato di cambi (sia di data che ora) fino alle 23:59 del giorno precedente la data del viaggio e un numero illimitato di cambi treno fino al termine del giorno del viaggio, se non ancora effettuato il check-in. Lo comunica Trenitalia in una nota. L’introduzione di questa nuova modalità di viaggio non è in alcun modo correlata all’ipotesi, priva di fondamento, di una potenziale diminuzione dei controlli a bordo. La rapida operazione di check-in, assimilabile alla validazione del titolo cartaceo, oltre a rappresentare un valido strumento per evitare l’elusione, costituisce la base per l’introduzione di una serie di ulteriori vantaggi per il passeggero, come l’informazione dedicata in corso di viaggio. Il Biglietto Digitale Regionale è - conclude la nota - un’opzione alternativa al biglietto cartaceo, tuttora disponibile.(Com)