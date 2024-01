Sicurezza: De Corato, tornelli anti salto unica scelta giusta del Comune e Mazzei la critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica "scelta giusta in 13 anni attuata dalle Giunte di Centrosinistra, peraltro tutelando chi paga regolarmente il biglietto, viene criticata e contestata da parte della stessa maggioranza che continua a tollerare l'abusivismo e l'illegalità come, per esempio, il Consigliere del Pd pro-Cannabis Nahum. Senza contare, poi, la 'morbidezza' e tolleranza che da anni il Centrosinistra ha nei confronti dei no-global, antagonisti e dei centri sociali".Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando le critiche venute dal Consigliere comunale della Lista Sala Marco Mazzei sui nuovi tornelli anti salto installati in metropolitana.(Com)