Roma: femminicidio di Capodanno a Sant'Oreste, il Gip "vietava alla moglie di uscire di casa"

- Il Gip del Tribunale di Tivoli ha accolto la richiesta di custodia in carcere presentata dalla Procura di Tivoli nei confronti di G. C. il 73enne gravemente indiziato del delitto di omicidio aggravato ai danni della moglie R. D., di anni 71, uccisa a Sant’Oreste a Capodanno. Nell’udienza di convalida di questa mattina l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere come già fatto il giorno precedente nell’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero. Il Gip premette che “In sede di interrogatorio, l’indagato ha affermato di non ricordare nulla, neppure i suoi dati anagrafici, sostenendo di avere un forte mal di testa e di non essere neppure in grado di firmare il verbale, che poi, invece, firmava senza alcuna incertezza o difficoltà, su sollecitazione del Difensore. Appare evidente, sulla scorta degli elementi sopra compendiati, la totale falsità della ricostruzione dei fatti fornita nell'immediatezza ai sanitari e alla PG da C.G., siccome del tutto incompatibile con le ferite presenti su tutto il corpo della povera D., oltre che smentita dalle dichiarazioni” rese da un testimone. (segue) (Rer)