Roma: femminicidio di Capodanno a Sant'Oreste, il Gip "vietava alla moglie di uscire di casa" (2)

- Sui gravi indizi di colpevolezza nel confronti dell’indagato, scrive il Gip che “in attesa del definitivo chiarimento dei fatti, all’esito degli accertamenti in corso di esecuzione il compendio indiziario si connota, dunque, per una tranquillante convergenza di significativi elementi a carico del prevenuto, unica persona presente in casa il giorno del decesso di D.R.”; il personale medico “ha ribadito la certa incompatibilità delle ferite lacero contuse riscontrate sul cranio della povera vittima e su tutte le parti del corpo – ecchimosi a ridosso delle mani, delle gambe, al tronco e agli arti superiori, con segni addirittura riconducibili a morsi provocati da una persona – con la caduta”, per cui “appare evidente la totale falsità della ricostruzione dei fatti fornita nell’immediatezza ai sanitari e alla Polizia giudiziaria da C.G.”. Inoltre, “i rilievi tecnici all’interno dell’abitazione della vittima consentivano di repertare tracce ematiche di varia altezza sul lato esterno della porta di ingresso, altre su un pezzo di legno trovato all’esterno, altre ancora su un tubo metallico rinvenuto in cucina, su una padella posta nel corridoio e sul frigorifero”. (segue) (Rer)