Roma: femminicidio di Capodanno a Sant'Oreste, il Gip "vietava alla moglie di uscire di casa" (4)

- Il Gip, infine, spiega che la misura cautelare di massimo rigore era giustificata dalla particolare pericolosità dell’indagato “in ragione delle specifiche modalità e circostanze dei fatti indicativi di una preoccupante capacità ad azioni di feroce e reiterata violenza del C. e del conseguente concreto pericolo che questi, per futili motivi, possa commettere altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede”. Il Gip di Tivoli si esprime sulla prospettata incapacità di intendere e di volere dell’indagato: “Quanto alla condizione psicologica del C., sarà cura del PM procedere agli approfondimenti chiesti dalla Difesa, che ha prodotto una certificazione dell'Ospedale Sant'Andrea, risalente al 7 ottobre 2020, che diagnostica una stenosi carotidea preocclusiva asintomatica sofferta dall'indagato, patologia che non sembra, di per sé, rilevante al fine di stabilire la capacità di intendere e volere di G. C. , così come la presunta psicosi, curata senza alcun accertamento specifico”. Sono tuttora in corso le indagini, svolte dai carabinieri della compagnia di Bracciano per la ricostruzione completa dei fatti, anche con approfondimenti tecnici; inoltre, sono in corso gli accertamenti medico-legali sul corpo della vittima, così come è stata tempestivamente attivata dalla Procura di Tivoli la rete sociale per acquisire tutte le informazioni utili per verificare se vi fossero segnali o fattori di rischio tali da consentire di prevenire il femminicidio. (Rer)