Libano: "Lbci", utilizzate bombe con gittata di 150 chilometri per attacco Al Arouri

- L’emittente del Libano “Lbci” ha riferito in un’esclusiva che l’attacco aereo avvenuto martedì 2 gennaio a Beirut, in Libano, a seguito del quale è rimasto ucciso il vice capo dell’ufficio politico di Hamas, Saleh al Arouri, sarebbe stato effettuato con sei bombe appartenenti alla categoria Gbu 39-B, capace di colpire a una distanza di circa 150 chilometri. Le Gbu 39-B - in dotazione alle Forze di difesa israeliane (Idf) - sono delle bombe di peso pari a circa 139 chilogrammi progettate per colpire con precisione uno specifico bersaglio, e vengono impiegate soprattutto nelle ali dei droni da combattimento o negli aerei militari. Secondo l’emittente libanese, i radar non avrebbero rilevato la presenza di velivoli israeliani nello spazio aereo del Libano poco prima dell'attacco. Inoltre, "Lbci" non esclude che le bombe che hanno colpito l'appartamento dove si trovava il numero 2 di Hamas possano essere state lanciate da una nave militare dispiegata nel Mediterraneo. Subito dopo l'attacco, Hamas e il movimento sciita libanese Hezbollah hanno accusato Israele di aver ucciso Al Arouri. (Lib)