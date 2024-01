Capodanno: Polizia di Stato, sanzionati 174 conducenti per guida sotto influenza di alcool e/o stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state identificate 2.459 persone e sanzionati 174 conducenti per guida sotto l'influenza di alcool e/o stupefacenti: un Capodanno di intenso lavoro per le pattuglie della Polizia stradale che, la notte del primo gennaio, hanno effettuato servizi straordinari per il controllo dei conducenti in stato di alterazione psicofisica alla guida. Lo comunica la Polizia di Stato in una nota. Sono state 270 le pattuglie impiegate nei servizi mirati e sulle principali strade e autostrade di tutto il territorio nazionale sono state impiegate 2.118 pattuglie nei consueti controlli di vigilanza, che hanno identificato 11.913 persone, contestando 3.039 infrazioni, di cui 1.689 per la guida con velocità pericolosa. Le patenti ritirate sono state 209, mentre le carte di circolazione 147. Tanti i controlli effettuati - conclude la nota - ma è anche nella attività di prevenzione che la Polizia stradale investe le proprie energie, con l'obiettivo di modificare le cattive abitudini alla guida e rendere le best practices della sicurezza stradale parte integrante del vivere la strada di ciascuno. (Com)