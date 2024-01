Governo: "Sueddetusche", Meloni torna in scena con un ego forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "torna in scena con un ego forte". È quanto afferma il quotidiano tedesco "Sueddeutsche Zeitung" nel commentare la conferenza stampa di fine anno che il capo del governo ha tenuto oggi a Roma. La leader di Fratelli d'Italia (Fd'I) "non si era quasi fatta vedere nelle ultime settimane, perché soffriva di una persistente influenza e poi di vertigini", ha ricordato il quotidiano. La tradizionale conferenza di fine anno davanti alla stampa parlamentare è stata, quindi, rinviata per due volte. Seppur "evidentemente non ancora del tutto in forma", secondo "Sueddeutsche Zeitung" Meloni si è presentata ai giornalisti "ben preparata, calma, a volte arguta e sicura di sé per più di tre ore". (Geb)