Salerno: doppio appuntamento con Mutaverso Teatro, al Ghirelli Entertainment e Stay hungry

- L'ottava edizione di Mutaverso Teatro, diretta da Vincenzo Albano, prosegue, questa settimana, con un doppio appuntamento. Venerdì 5 gennaio ore 21.00, al Teatro Ghirelli di Salerno arriva Menoventi, una delle più interessanti compagnie di ricerca italiane, che porta in scena Entertainment - Una commedia in cui tutto è possibile (candidato al Premio Ubu in due categorie: Nuovo testo straniero/scrittura drammaturgica e miglior Attore), di Ivan Vyrypaev, autore russo contemporaneo più rappresentato in Europa, diviso tra cinema e teatro e vincitore del Leoncino d'Oro alla Sessantatreesima Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il lavoro teatrale, interpretato da Tamara Balducci, Francesco Pennacchia, è diretto da Gianni Farina e ci conduce a interrogarci sull'intima natura dell'intrattenimento, con uno sguardo divergente, che ribalta le posizioni di attori, personaggi e spettatori (spettacolo riservato a 50 spettatori: è consigliata la prenotazione). Domenica 7 gennaio ore 21.00, sarà la volta di Stay Hungry - Indagine di un affamato di e con Angelo Campolo. Lo spettacolo spettacolo, vincitore del Nolo fringe festival e di In-Box 2020, porta in scena le storie raccolte da Campolo, attore e regista diviso tra Milano e Messina, impegnato in un percorso di ricerca teatrale nei centri di accoglienza in riva allo Stretto. Costo del biglietto intero 13 euro; ridotto 10 euro (per under 30). (segue) (Ren)