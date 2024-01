Salerno: doppio appuntamento con Mutaverso Teatro, al Ghirelli Entertainment e Stay hungry (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entertainment - Una commedia in cui tutto è possibile" vede in scena una donna e un uomo, che vanno a teatro per assistere a uno spettacolo: spettatori attenti e curiosi, condividono e commentano le loro intuizioni sulle regole della finzione teatrale e sul rapporto che intercorre tra i fantasmi che popolano il palcoscenico, senza riuscire a individuare un netto confine tra l'attore e il personaggio. Si può amare qualcuno che non c'è? Reiterando questa domanda, il testo di Vyrypaev ci accompagna ai confini della rappresentazione. Entertainment indica un meridiano non segnato sulla carta della realtà, un ambiente in cui attori, spettatori e personaggi innescano un cortocircuito che confonde i ruoli: senza di te io non esisto. Il varco per entrare nel gioco delle parti viene aperto dall'amore, forza generatrice che unisce i giocatori e confonde gli scenari; l'amore ha il potere di cambiare la funzione dei partecipanti per prepararli a prendere sul serio l'intrattenimento in corso. (segue) (Ren)