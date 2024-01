Saldi: Bertoni (Federmoda Roma), concorrenza sleale con sconti anticipati ma nessuno fa multe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso, nonostante il contesto, "per quest'anno nella Capitale abbiamo confermato una stima di spesa media per i saldi di 168 euro a testa: le previsioni sono in linea con lo scorso anno e ci auguriamo che non venga meno l'effetto sorpresa a causa della pratica scorretta di promuovere sconti in anticipo", ha sottolineato Bertoni. Tra le incognite che potrebbero incidere sulla spesa dei romani e sulle vendite al centro storico però c'è anche "il problema della mobilità e dei trasporti - ha proseguito il presidente di Federmoda Roma di Confcommercio -. Nel periodo di Natale abbiamo perso almeno il 20-30 per cento di fatturato a causa dei varchi Ztl attivi fino alle 20, la Ztl era attiva anche il 24 dicembre fino alle 20 con i negozi che per la vigilia di Natale chiudevano alle 17 e le persone che volevano cenare al centro storico che non hanno potuto muoversi prima di quell'ora in macchina. I varchi sono rimasti attivi anche tra il 27 e il 30 dicembre, quando la città era semivuota perché tutti erano in vacanza. Di contro i mezzi pubblici sono malfunzionanti e la folla, che viene mostrata in foto a via dei Condotti, non rispecchia i flussi di clientela". (segue) (Rer)