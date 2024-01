Saldi: Bertoni (Federmoda Roma), concorrenza sleale con sconti anticipati ma nessuno fa multe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E comunque - ha concluso Bertoni - il centro storico di Roma è grande quanto Firenze, non è soltanto piazza Venezia, piazza di Spagna e via dei Condotti: è ben più ampio e sta morendo perché manca una visione europea da parte dell'amministrazione comunale. Servono parcheggi e nodi di scambio ma di tutto questo finora non abbiamo visto nulla: l'assessore alla Mobilità ascolta ma poi non segue alcun consiglio, dall'assessora al Commercio invece non è arrivato alcun supporto alle nostre istanze". (Rer)