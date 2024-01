Lazio: Matteoni (Mmg), ancora morti sulle strade, si lavori per fermare strage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ferma "la strage sugli asfalti italiani. Anche in questi primi giorni di inizio anno, le cronache mediatiche parlano di morti e feriti sulle strade, allungando una scia di sangue che fa migliaia di vittime ogni anno e fatica purtroppo a placarsi. È chiaro ed evidente che la sicurezza stradale debba diventare tema prioritario della agenda politica e le istituzioni preposte debbano mettere in atto provvedimenti sinceramente più concreti e incisivi in questo delicato e complesso settore". Lo dichiara, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e ideatore della Mmg, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Rafforzamento delle campagne di sensibilizzazione alla comunità e nelle scuole, utilizzo più intenso delle nuove tecnologie, costante manutenzione delle arterie, realizzazione di nuove infrastrutture, maggiori investimenti pubblici: insomma, c'è davvero ancora tanto da fare per raggiungere l'obiettivo della sensibile riduzione del numero e delle conseguenze degli incidenti stradali. Le istituzioni a tutti i livelli ci riusciranno?", conclude Matteoni.(Com)