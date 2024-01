Governo: M5s, Meloni imbarazzante, calpesta istituzioni e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla norma bavaglio la presidente Meloni si è coperta di ridicolo nascondendosi dietro il fatto che quella norma sia stata presentata da un parlamentare di Azione, Costa, e votata dal Parlamento. Pensa veramente di prendere in giro i cittadini? I lacci del bavaglio alla stampa li sta stringendo il governo Meloni". Lo affermano in una nota i rappresentanti del M5s nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. "Quell'emendamento è stato riformulato, cioè riscritto, dal governo e ha ricevuto i voti favorevoli di tutto il centrodestra, a partite dai Fratelli d'Italia. In maniera altrettanto grottesca, si è astenuta da qualsiasi giudizio di merito sullo scandalo Verdini-Anas, affermando di non avere gli elementi per farlo e rimandando al lavoro della magistratura. Ancora una volta ha mentito agli italiani, dal momento che un atto formale della magistratura c'è ed è un'ordinanza di custodia cautelare, proprio l'atto che lei e la sua maggioranza vogliono rendere non pubblicabile, impedendo così che i cittadini possano conoscere i dettagli di vicende giudiziarie anche gravissime. Ha aggiunto che non ritiene Salvini debba riferire in Parlamento: Meloni sa che Anas è una società pubblica che opera sotto il controllo del ministero guidato da Salvini? Non pensa che Salvini debba riferire quali errori eventualmente siano stati commessi e quali misure intenda prendere affinché simili infiltrazioni dei comitati d'affari non si ripetano? La presidente del Consiglio si è mostrata anche imbarazzante, e forse imbarazzata, quando ha affermato che il suo governo non ha allentato i controlli: è vero il contrario, da un anno è una vera ossessione del centrodestra lo smantellamento delle misure anticorruzione. Anche oggi - concludono - la presidente del Consiglio ha dato prova di totale inadeguatezza e di inaccettabile falsità, calpestando le istituzioni e la legalità".(Com)