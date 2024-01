Speciale infrastrutture: Basilicata, Sileo, Rfi aggiudica lavori per velocizzazione tratta Grassano-Bernalda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha "aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di velocizzazione della tratta Grassano-Bernalda sulla direttrice Potenza-Metaponto-Taranto. Un’altra buona notizia per la Basilicata". Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, Dina Sileo. "Con la velocizzazione di circa 12 chilometri di linea fra Salandra e Ferrandina, migliorerà la regolarità e l'affidabilità del servizio ferroviario e verrà data anche una risposta concreta alle problematiche di natura idraulica, grazie a una variante di tracciato funzionale e sostenibile. L'adeguamento degli impianti nelle stazioni di Salandra e Bernalda, la realizzazione di una nuova sotto stazione elettrica e l'eliminazione di passaggi a livello contribuiranno ulteriormente - ha spiegato - a migliorare la sicurezza e l'efficienza della rete. Inoltre, gli interventi favoriranno il transito di treni merci lunghi 750 metri sulla tratta Taranto-Metaponto, un aspetto fondamentale per il rilancio economico e la competitività del nostro territorio. Il progetto, dal valore di oltre 239 milioni di euro, è finanziato dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il completamento dei lavori è previsto per il 2026", ha concluso Sileo. (Rin)