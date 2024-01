Speciale infrastrutture: Osservatorio nazionale terremoti, Lucia Margheriti è il nuovo direttore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio 2024, l'Osservatorio nazionale terremoti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv-Ont) è guidato dalla dottoressa Lucia Margheriti, primo ricercatore dell'Ingv e già responsabile dell'Unità funzionale sala operativa dell'Ont. La nuova direttrice - spiega una nota - succede all'ingegner Salvatore Stramondo che per circa 7 anni ha guidato il fulcro del monitoraggio sismico italiano. "È per me un onore assumere questo incarico all'Ingv e dare il mio contributo nel coordinamento dei colleghi dell'Osservatorio nazionale terremoti. Affronterò questo compito con passione e impegno, auspico di promuovere ulteriormente la ricerca scientifica nel campo della sismologia e delle scienze della terra, collaborando con il competente e talentuoso team dell'Ont. Insieme perseguiremo gli obiettivi scientifici, irrobustiremo le infrastrutture e svolgeremo i servizi di sorveglianza sismica e allerta tsunami", ha dichiarato Lucia Margheriti. "Con grande soddisfazione", ha evidenziato il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni, "l'Ont vede la guida di una ricercatrice che si è sempre distinta per il suo costante impegno e della sua dedizione alla ricerca scientifica. Sotto la sua guida, l'Osservatorio nazionale terremoti continuerà a eccellere nel monitoraggio e sorveglianza sismica e nella comprensione della dinamica terrestre che tanto influenza l'Italia". (Com)