Speciale infrastrutture: nasce Vinci Energies Building Solutions Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo VINCI Energies in Italia - realtà tra i principali players in materia di infrastrutture, industria, ICT e nel settore dei servizi - rende noto che il proprio Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione tra VINCI Facilities Italia S.r.l. Società Benefit ed Elphi VM S.r.l., aziende interamente possedute dal Gruppo. Da questa operazione nasce VINCI Energies Building Solutions Italia S.r.l. Società Benefit, un'unica realtà fatta di oltre 50 persone e un fatturato di 12 milioni di euro. Building Solutions è la linea di business di VINCI Energies dedicata agli edifici. Ogni giorno le aziende di questo network progettano, costruiscono e gestiscono edifici a basso impatto, vivibili e performanti. La nuova azienda del Gruppo VINCI Energies in Italia, con sede a Milano, servirà a consolidare le competenze tecniche di installazione, manutenzione e gestione impiantistica, con l'obiettivo di coprire tutta la catena del valore e assecondare la flessibilità e la rapidità richieste dal mercato. Il Presidente della neonata sarà Thomas Panozzo, attuale Country Managing Director di VINCI Energies Italia, mentre l'incarico di Managing Director verrà ricoperto da Maurizio Della Fornace. "Creare valore per l'azienda, le persone e l'ambiente. È questa è la nostra missione. L'operazione - dichiara il Neo Managing Director, Maurizio Della Fornace - è, infatti, tesa ad accelerare la trasformazione digitale ed a minimizzare l'impatto ambientale degli immobili. Per garantire il raggiungimento di questo ambizioso traguardo, punteremo su un approccio guidato dai dati (data driven); da un lato attraverso il controllo e l'automazione di impianti e servizi e dall'altro lato facilitando l'interazione tra le persone e l'edificio mediante sistemi di comunicazione integrata." (Com)