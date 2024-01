Governo: Ferrante, da Meloni indirizzo per 2024, FI continuerà a dare leale contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il premier Giorgia Meloni traccia un esaustivo bilancio dell'azione di governo del 2023 e fornisce l'indirizzo per un 2024 che vedrà sul tavolo la presidenza del G7, riforme istituzionali, economiche ed in tema di giustizia, autonomia differenziata, intelligenza artificiale. Forza Italia, perno liberale ed europeista del centrodestra, continuerà a dare con lealtà e pragmatismo il suo essenziale contributo". Lo scrive Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit, in un post su Threads. (Rin)