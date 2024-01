Sanità: Valeriani (Pd), ancora disagi negli ospedali del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oltre 1.100 pazienti "in attesa nei pronto soccorso degli ospedali sono frutto di decisioni sbagliate da parte dell'Amministrazione regionale, che hanno portato ad aggravare la congestione del sistema sanitario pubblico nel Lazio. Insieme alla paralisi delle strutture di pronto intervento nei policlinici e nei nosocomi di Roma, dove anche molte ambulanze vengono utilizzate come barelle, si registra la chiusura di decine di posti letto all'ospedale San Giovanni Addolorata". Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, consigliere del Pd alla Regione Lazio. "Proprio sotto il periodo delle festività natalizie, in concomitanza con il picco dell'influenza e dei contagi da Covid, al San Giovanni sono stati chiusi tutti i reparti 'Week', dove vengono realizzati interventi chirurgici a degenza breve. Si tratta complessivamente di circa 40 posti letto – aggiunge Valeriani – che potevano essere rimodulati e riorganizzati per rafforzare gli altri reparti di emergenza. Sarebbe stata, infatti, una scelta utile per sostenere la grande affluenza che si è registrata anche al pronto soccorso di questo ospedale", conclude. (Com)