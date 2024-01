Tv: direttore Sky Tg24, da Meloni e Schlein ok a confronto da noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, nel corso della conferenza stampa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Sky Tg24 ha chiesto alla premier la possibilità di partecipare a un confronto tv con la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Analogo invito è stato rivolto alla stessa segretaria Pd. Entrambe hanno manifestato la disponibilità a prendere parte a un dibattito televisivo. La testata All News si conferma protagonista del panorama dell’informazione in un periodo così denso di appuntamenti nazionali e internazionali, in un contesto politico, economico e sociale complesso come raramente è accaduto negli ultimi decenni: crisi geopolitiche, elezioni europee, riforme, misure economiche, intelligenza artificiale sono alcuni tra i temi che caratterizzeranno i prossimi mesi. La coincidenza di avere la prima presidente del Consiglio e la leader del principale partito di opposizione entrambe donne offre lo spunto per affrontare anche i temi legati alla gender equality". Lo riferisce Sky Tg24 in una nota. "Sky Tg24 è da sempre la casa del confronto - commenta il direttore della testata all news, Giuseppe De Bellis - li ha sempre ospitati sin dalla sua nascita, ogni volta che i protagonisti della politica hanno manifestato la volontà di farli. Siamo pertanto molto lieti della diponibilità espressa dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dalla segretaria del Pd, Elly Schlein a partecipare a un confronto tv sui principali temi del dibattito pubblico italiano in un momento così importante per la vita democratica del Paese e in vista dei numerosi e decisivi appuntamenti del 2024. Sky Tg24 si candida ad ospitarlo ed già al lavoro per contattare i rispettivi staff e così individuare data e regole condivise". (Com)