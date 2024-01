Ex Ilva: Pastorino (Pd), da governo nessuna certezza e nessuna notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il nuovo anno si apre "con scenari di vario tipo per risolvere la crisi di Acciaierie d'Italia e dei suoi lavoratori, che però dopo tanti mesi di interlocuzione non danno certezza di nulla". Lo ha detto il deputato ligure del Partito democratico, Luca Pastorino, in merito al futuro di Ex Ilva. "Sul tavolo ci sono ancora le ipotesi di prima e restano tutti i dubbi e le preoccupazioni. Dopo l'ultima fumata nera del 28 dicembre proseguono infatti gli incontri tecnici per la ricapitalizzazione necessaria per salvare l'Ex Ilva e portarla fuori dalla crisi. Attendiamo ora l'8 gennaio con l'incontro tra Mittal e governo, anche se le premesse non sono buone: a oggi il governo si è dimostrato privo di contenuti, nonostante le molte parole del ministro Urso, e ben lontano dal risolvere la situazione - ha aggiunto -. Dal governo nessuna certezza e nessuna notizia, a questo punto occorrerebbe davvero una cartomante per provare a sapere qualcosa, lo dico prendendo in prestito le parole di un sindacalista che ben conosce la situazione. Chiediamo fortemente in ogni caso che lunedì prossimo sia il giorno risolutivo per dare prospettive a questo comparto e sicurezza ai lavoratori", ha concluso Pastorino. (Rin)