Milano: Sardone (Lega), da Mazzei idee da centri sociali, tornelli anti salto questione di civiltà

- "Il consigliere della Lista Sala, Marco Mazzei, ormai porta in consiglio idee da centri sociali. Passino le follie ideologiche green su Milano a 30 all'ora, costi dei parcheggi dei suv da triplicare e camion da eliminare, ma la difesa dei furbetti che saltano i tornelli in metropolitana è troppo. Chi non paga il biglietto non è il disoccupato, che gode già di sconti, ma il balordo di turno, spesso e volentieri immigrato, che si diverte nel calpestare le regole". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, sottolineando che "legittimare questa condotta è grave, soprattutto se a farlo è un rappresentante delle istituzioni. Secondo Mazzei un viaggio in metro quanto dovrebbe costare visto che ha candidamente dichiarato che chi ha di più deve pagare per tutti? Dieci euro?". "La componente ultra ambientalista che fa parte della maggioranza Sala è pericolosa. Bisogna continuare sulla strada della legalità: noi da anni chiedevamo barriere più alte. Chiediamo al Comune e ad Atm a pensare a soluzioni anche per i mezzi di superficie dove l'evasione è ancora più alta", conclude Sardone.(Com)