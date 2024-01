Usa: sparatoria in una scuola dell'Iowa, al momento non si hanno notizie di vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria è avvenuta poco fa in una scuola superiore nella città di Perry, nello Stato dell'Iowa, negli Stati Uniti. Lo riferisce in una nota la polizia locale, senza fornire ulteriori dettagli. La scuola fa parte del distretto scolastico della Perry Community, formato da 1.785 studenti. Una conferenza stampa è stata programmata per le 10 locali (le 17 ora italiana) presso l'ufficio dello sceriffo della contea di Dallas. La sparatoria è avvenuta nel primo giorno di rientro a scuola per gli studenti dopo le vacanze natalizie. (Was)