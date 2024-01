© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Meloni non accetta ricatti. Lo dice dall'inizio della legislatura, lo ribadisce oggi. Peccato non faccia nomi dei ricattatori. Se un leader politico lancia accuse così gravi ha il dovere della precisione. Altrimenti rischia di passare per irresponsabile oppure per mitomane". Lo scrive sui social Arturo Scotto, capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera.(Rin)