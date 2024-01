Veneto: Zaia, medaglia d'oro valor civile a Pederobba rende onore a tutti i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha insignito la città trevigiana di Pederobba della medaglia d'oro al valor civile. "La storia, attraverso la medaglia d'oro al valor civile assegnata dal presidente Mattarella - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - ha reso definitivamente onore a Pederobba, i cui cittadini sopportarono con immenso coraggio i violenti scontri durante la prima guerra mondiale, ne subirono le atroci conseguenze in termini di morti, feriti ed evacuazioni, ma seppero reagire e realizzare l'opera di ricostruzione al termine del conflitto. I Pederobbesi di allora - ha aggiunto - diedero prova di uno straordinario coraggio durante il conflitto e di grandissimo senso civico quando, appena finito, si rimboccarono le maniche e iniziarono a ricostruire quel piccolo gioiello che è oggi Pederobba. Incarnarono, allora, lo spirito indomito dei veneti, che tutt'ora non è cambiato e ci consente di primeggiare in tanti aspetti della vita sociale ed economica dell'intero Paese. A nome di tutto il Veneto - ha concluso il presidente veneto - ringrazio il presidente Mattarella per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nell'assegnare a Pederobba questo prestigioso riconoscimento". (Rev)