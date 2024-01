Roma: Fadlun (Comunità ebraica), estirpare male antisemitismo alla radice, grazie Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antisemitismo è un male che va estirpato alla radice. "Grazie alla presidente Giorgia Meloni per la risposta alla domanda della direttrice di Shalom, Ariela Piatelli, nella conferenza stampa di fine anno. È vero che la piaga dell'antisemitismo è un male che va estirpato alla radice, rimanendo vigili anche sulle nuove forme che assume oggi". Lo dichiara il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, commentando la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "È importante sottolineare l'assurdo di un antisemitismo che riprende vigore addirittura dopo il 7 ottobre, a conferma del fatto che spesso dietro le critiche a Israele si nasconde nient'altro che l'ostilità preconcetta verso noi ebrei in quanto tali - aggiunge Fadlun -. È inoltre fondamentale che le nuove generazioni vengano formate ai valori della libertà e tolleranza. La deriva antisemita si può contrastare prima di tutto attraverso l'educazione e la cultura", conclude. (Com)