Fvg: Danieli su no ad acciaieria, ricorso a Tar contro rifiuto Regione di consegnare petizione

- Il gruppo Danieli ha presentato ricorso al Tar per ottenere l’elenco dei firmatari della petizione contro l’acciaieria di San Giorgio di Nogaro, dopo il rifiuto della Regione di consegnare il documento. A chiarirlo è oggi lo stesso gruppo industriale, spiegando che l’obiettivo della richiesta è “avere un quadro informativo completo dal punto di vista amministrativo”, anche per “dare ai propri azionisti motivazioni e informazioni complete rispetto alla decisione di indirizzare l’investimento su un altro territorio”, dal momento che Danieli è un’azienda quotata in Borsa. Il gruppo non avrebbe, dunque, alcuna intenzione di far causa ai cittadini che hanno firmato la petizione, consegnata lo scorso luglio al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, ipotesi definita “frutto di ricostruzioni giornalistiche fantasiose e destituite di ogni fondamento”. “Il gruppo Danieli è da sempre attento al territorio in cui l’azienda è nata e rispettoso delle sensibilità della sua popolazione. Anche per questo a seguito della volontà della Giunta Regionale di interrompere la procedura riguardante l’autorizzazione per l’insediamento del Digital Green Steel Project nell’area industriale dell’Aussa Corno, ha inteso raccogliere informazioni per comprendere le ragioni di questa decisione”, spiega l’azienda in una nota. “La Regione ha consentito l’accesso, inclusi i rapporti delle Università di Udine e Trieste e di altri esperti che hanno escluso impatti negativi ambientali e sottolineato gli aspetti positivi di natura economica e sociale. Fra i materiali inviati - conclude la nota - mancava invece la petizione che, a detta della stessa Regione, ha costituito elemento decisivo per le proprie scelte. A seguito del diniego, Danieli ha presentato ricorso al Tar in quanto a parere dell’azienda le motivazioni addotte non sono fondate”. (Frt)