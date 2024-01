Fvg: Liguori (Patto), giunta eviti aumenti delle rette nelle case riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale di Patto per l'Autonomia-Civica Fvg, Simona Liguori, ha presentato un'interrogazione urgente che verrà discussa nella prossima seduta d'aula sulla decisione della giunta regionale di revocare l’esenzione Irap per le Aziende pubbliche dei servizi alla persona (Asp), dopo la notizia degli aumenti delle rette della residenza protetta "La Quiete" di Udine. "La giunta Fedriga si impegni a rivedere la decisione", chiede Pellegrino, parlando di una misura "che finisce per impattare su aumenti delle rette a carico degli ospiti e dei loro familiari. Nel 2006, la regione Friuli Venezia Giulia ha emanato una disposizione che prevedeva l'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per le Asp, riconoscendo l'importanza strategica e il servizio essenziale che tali enti forniscono alla comunità, ma lo scorso mese di agosto ne è stata disposta la revoca". Secondo la consigliera regionale, "la ricaduta di tale decisione sui bilanci di tali Aziende determinerà la chiusura in forte perdita dei bilanci e di fatto porta ad un aumento delle rette a carico degli utenti. Ora riporteremo la questione in aula - conclude l'esponente di Civica Fvg - con un atto urgente, chiedendo che la giunta Fedriga si impegni a concertare con le Asp un modo per evitare gli aumenti, anche pensando di reintrodurre l'esenzione dell'Irap, perché non è giusto che a perderci siano come sempre le famiglie e gli utenti che usufruiscono dei servizi". (Frt)