Venezia: giunta approva interventi per 25 milioni nei pressi dell'Arsenale

- La Giunta comunale di Venezia ha approvato interventi per 25 milioni di euro in Rio della Tana e Rio San Daniele nella zona dell'Arsenale. Come riporta una nota , fra gli interventi è previsto il "restauro conservativo di tutto il paramento esterno del muro, dei marcapiani, degli elementi architettonici ed ornamentali". "Continua il nostro impegno per il recupero dell'Arsenale - ha sottolineato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -. Come comune di Venezia abbiamo consolidato i rapporti con le istituzioni nazionali come i ministeri della Difesa e della Cultura ed anche direttamente con la Biennale e la Marina militare, rientrando nei 14 progetti strategici inseriti dal governo nel Piano per i Grandi attrattori culturali. Ricordo come una parte rilevante del compendio risultasse inutilizzata e inutilizzabile e priva di interventi di riqualificazione. Noi in questi anni - ha proseguito - siamo riusciti a recuperare le risorse necessarie per trasformarli in spazi per manifestazioni, come il Salone nautico e il Salone dell'Alto artigianato che quest'anno, alla sua prima edizione, ha fatto registrare 15 mila visitatori, ma anche per l'imminente Carnevale. Eventi internazionali che hanno riacceso i riflettori su questa parte della nostra Città e sulla promozione delle sue eccellenze. Gli interventi volti al recupero dell'Arsenale ci porteranno anche a disporre di nuove tese e di una nuova via navigabile, lungo rio delle Galeazze, che per la città significa non solo un risparmio di tempo per chi dalla Laguna Nord deve entrare in città e viceversa, ma anche dimostrare di saper cogliere e sfruttare le occasioni a beneficio di chi vive Venezia", ha concluso Brugnaro. (segue) (Rev)